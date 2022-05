“Même Stephen Curry a des haters”, s’étonne un adversaire

Stephen Curry est l'un des joueurs les plus appréciés du grand public et son maillot est tous les ans l'un des plus vendus par la NBA. Pourtant, il existe des gens qui le détestent cordialement, ce que certains des adversaires du meneur des Warriors ne comprennent pas. C'est le cas de Danny Green, l'arrière des Sixers, qui évoquait le fait de jouer avec James Harden, l'un des joueurs les plus clivants de la NBA, ou LeBron James.

"J'ai appris dans cette ligue que les gens ne se mettent à apprécier certains joueurs que lorsqu'ils sont partis. C'est le cas de James Harden ou de LeBron James. Regardez, même Stephen Curry a des haters, ce que je trouve dingue. C'est l'un des mecs les plus gentils, religieux et victorieux. Il n'y a rien qui cloche chez lui. Pourtant, toutes les équipes ont des fans qui le détestent. Il y aura toujours des gens qui critiqueront et chercheront le point faible, même chez quelqu'un comme Steph", a expliqué Green dans son podcast.

En termes d'aversion des autres fans, des adversaires ou des médias, Stephen Curry est tout de même relativement épargné - de par ses choix de carrière et son attitude évidemment - par rapport à des stars comme LeBron James ou James Harden. Mais il n'est pas rare, lors de rencontres à l'extérieur ou même sur les réseaux, de voir des gens tenter de capter l'attention du double MVP de façon négative.

Jusqu'à présent, ça n'a jamais trop perturbé Curry, qui mène une carrière propre, pleine de succès et enracinée dans la Bay Area, avec peu de chances de la quitter avant de raccrocher.

