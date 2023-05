Memphis et Dillon Brooks se séparent, ça n’a pas traîné

Les Grizzlies ont visiblement décidé que Dillon Brooks serait le bouc émissaire. Le trublion canadien a sa part de responsabilité dans l'élimination cuisante au 1er tour des playoffs par les Lakers, c'est certain. De là à publiquement faire savoir, par l'intermédiaire de Shams Charania, que le joueur ne serait conservé "en aucune circonstance" cet été ? C'est un peu... brutal.

Certes, c'est à la suite d'une réunion entre les deux parties et, d'après Memphis, d'un commun accord, que la séparation a été décidée. Mais rien n'obligeait toutefois la parution aussi immédiate de cette information. Charania précise quand même que les Grizzlies ont fait plusieurs offres à leur joueur au cours de la saison et que ce sont les refus de celui-ci qui ont conduit à cette impasse.

Brooks est restricted free agent et va donc pouvoir tester le marché et aller au plus offrant, sans se préoccuper de savoir si Memphis matchera ou non la proposition. Lorsque l'on met de côté ses provocations verbales et physiques assez exaspérantes lorsqu'elles ne débouchent pas sur des résultats positifs pour les Grizzlies, Dillon Brooks est tout de même un très bon joueur de basket. En dépit de cette image qu'il a pris soin d'entretenir, on imagine quand même que l'arrière de 27 ans sera assez demandé sur le marché.

Cette saison, Brooks tournait à 14.3 points de moyenne avant de sombrer au 1er tour des playoffs, plus concentré sur son entreprise (ratée) de déstabilisation de LeBron James que par ses performances concrètes sur le terrain.

