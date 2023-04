LeBron cite Jay-Z dans un tweet clairement destiné à Dillon Brooks

LeBron James n'a cessé de répéter pendant la série contre Memphis qu'il n'était pas vraiment importuné par les Grizzlies et le trashtalk théâtral de Dillon Brooks. LeBron et les Lakers ont répondu sur le terrain en éliminant Memphis dès le 1er tour. Brooks a fui les médias après la sortie de route de son équipe sur une défaite de 40 points dans le game 6.

LeBron, lui, a l'air d'avoir voulu lui asséner le coup de grâce sur Twitter, en postant des lyrics du morceau "Trouble" de Jay-Z.

Unlike you, lil' nigga, I'm a grown-ass man

Big shoes to fill, nigga, grown-ass pants

Probably hustled with your pops, go ask your parents

It's apparent you're staring at a legend who

Put a few lil' niggas in their place before.

Traduction un peu littérale : "Contrairement à toi, mon petit, je suis un adulte. J'ai des grandes chaussures et un grand pantalon à remplir. J'ai probablement charbonné avec ton darron, va demander à tes parents. Il est clair que tu lorgnes une légende qui a déjà remis à leur place des petits qui ont essayé de manger avant de dire leurs grâces".

Le jour où LeBron a pris un risque insensé en sautant dans une piscine depuis un balcon