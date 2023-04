Le jour où LeBron a pris un risque insensé en sautant dans une piscine depuis un balcon

LeBron James contrôle tout ce qu'il peut contrôler à la perfection et c'est aussi ça qui explique sa longévité et sa carrière sans le moindre nuage. On a du mal à l'imaginer faire des folies et prendre des risques inconsidérés pour sa santé. Pourtant, Dwyane Wade a raconté une anecdote assez dingue à Rachel Nichols lors de leur entretien sur Showtime. Celle-ci date de 2011, au sortir de la défaite en Finales NBA contre les Dallas Mavericks.

"On avait planifié ces vacances depuis longtemps. On avait pris une maison aux Bahamas. Ma femme et moi sommes arrivés en premier, puis Bron et Savannah sont arrivés et il y avait d'autres amis à nous. On se trouvait sur le balcon. C'était une terrasse partagée entre nos chambres.

On sort et on voit Bron et Savannah. On les salue, puis on se détend en regardant la piscine plus bas. D'un coup, Bron me dit : 'Tu penses qu'elle est profonde à quel point la piscine ?' Je ne sais pas... 2,40m, 2,70m ? 'OK, laisse-moi vérifier'. Il enlève ses vêtements et saute depuis le balcon dans la piscine ! Là je me suis dit que ce mec était fou. Est-ce que ç'aurait pu être la fin de sa carrière NBA ? Il n'y a même pas pensé. Il a juste sauté dans l'eau."