Dwyane Wade est le plus grand joueur de l'histoire du Miami Heat. Pourtant, impossible pour sa famille et lui de vivre à South Beach aujourd'hui. Voici pourquoi.

Dwyane Wade est une légende de la NBA et plus particulièrement du Miami Heat. Pendant des années, D-Wade a été le joueur le plus emblématique de la franchise, même lorsque LeBron James et Chris Bosh l'y ont rejoint pour gagner deux titres. Malgré ça, il entretient une relation particulière avec la ville en elle-même. On pourrait penser que le triple champion NBA habite toujours du côté de South Beach ou y a au moins un pied à terre. Pourtant, sa compagne Gabrielle Union, ses enfants et lui ont quitté la Floride pour de bon.

Il s'en est expliqué auprès de Rachel Nichols sur Showtime lors d'un entretien cette semaine. Son absence de la ville qui l'a vu devenir une superstar de la NBA s'explique par des raisons politiques et familiales.

"C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne vis pas en Floride. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je dois prendre des décisions pour ma famille. Elle ne serait pas acceptée, ni ne se sentirait à l'aise si on y vivait. Voilà pourquoi je n'y suis pas".

Si vous ne savez pas de quoi parle Dwyane Wade, cela concerne son deuxième enfant issu d'une précédente union. Zaya Wade, née Zion, 14 ans, est transgenre. D-Wade et son épouse ont toujours accompagné et soutenu sa démarche, en s'impliquant pour les droits des membres de la communauté LGBT+. Les lois en vigueur en Floride sont particulièrement discriminantes et restrictives à ce sujet, encore plus depuis l'arrivée du gouverneur républicain Ron De Santis, candidat à la primaire de son parti pour la prochaine élection présidentielle.

S'il ne vit plus à Miami, Wade continue de suivre attentivement les résultats du Heat. Il a notamment salué les performances de son ancien coéquipier Jimmy Butler, phénoménal pour éliminer Milwaukee au 1er tour.

"Il se passe quelque chose dès que les gars de Marquette mettent ce maillot du Heat. Jimmy Buckets !", a tweeté l'iconique #3 de Miami.

CQFR : Butler provoque un séisme, les Knicks sortent les Cavs