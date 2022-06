Les Grizzlies prolongent leur coach, Taylor Jenkins

Les Memphis Grizzlies ont prolongé leur coach en chef, Taylor Jenkins, pour plusieurs années. Une extension de contrat attendue après une saison très réussie, lors de laquelle ils ont égalé le meilleur bilan de l’histoire de la franchise (56-26).

Dans sa troisième saison en tant qu’entraîneur des Grizzlies, Jenkins a véritablement transformé l’équipe. Avec l’aide de Ja Morant, nommé MIP à la fin de la saison, il a fait passer le collectif de la 15e attaque de la ligue en 2020-2021 à la 4e en 2021-2022. Le tout en se maintenant à la 6e place au classement défensif et à la première en termes de rebonds par match. Ces succès ont valu à Jenkins de finir deuxième au vote pour le titre de Coach of the Year.

Pour leur deuxième campagne de playoffs consécutive, les Grizzlies sont arrivés jusqu’en demi-finales de conférence cette année. Deuxième effectif le plus jeune de la ligue, ils se sont battus férocement pour pousser les Warriors jusqu’au Game 6. La franchise avait donc à cœur de maintenir son groupe et son coach sous contrat.

"Taylor a fait un excellent travail à la tête de notre équipe et cette extension est méritée. La progression de l’équipe année après année sous Taylor parle d’elle-même", affirme Zach Kleiman, vice-président des opérations basket, dans un communiqué.

La première étape d’une intersaison chargée

Taylor Jenkins rejoint ainsi Jaren Jackson Jr parmi les membres de l’équipe avec un contrat à long terme. Ja Morant, éligible à une extension cet été, devrait être le prochain. Memphis se prépare d’ailleurs à une intersaison chargée, avec six autres joueurs éligibles à une extension de contrat.

C’est notamment le cas de Brandon Clark et De'Anthony Melton, deux des éléments les plus importants du banc. Dillon Brooks, qui a passé la majorité de la saison blessé malgré ses 18,4 points de moyenne, est éligible à 61,3 millions de dollars sur quatre ans. Steven Adams, pivot titulaire et partenaire de pick and roll de Morant, peut pour sa part demander 96,4 millions de dollars sur quatre ans.

Au terme d’une excellente année, les Grizzlies tenteront de jouer la carte de la continuité autant que possible. Comme ils viennent de le faire avec leur coach. Groupe jeune et prometteur, ils pourraient devenir l’une des places fortes de la NBA dans les années à venir.

