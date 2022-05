Ja Morant rejoint LeBron James et Kobe Bryant dans l’Histoire

La carrière de Ja Morant suit une trajectoire aussi impressionnante que les dunks du meneur des Memphis Grizzlies. Son évolution au rang de superstar est fulgurante. Et il continue de le prouver pour sa deuxième campagne de playoffs en trois saisons. Ses 47 points lors du Game 2 contre les Golden State Warriors ont marqué les esprits. Un record égalé pour le jeune homme. En effet, il avait déjà planté autant de pions contre le Utah Jazz au premier tour l'an passé.

Ja Morant joins LeBron James and Kobe Bryant as the only players with multiple 45-point games in the playoffs before turning 23 years old per @ESPNStatsInfo

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) May 4, 2022