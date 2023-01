Meyers Leonard mis à l’essai par les Lakers

Meyers Leonard va-t-il réussir un comeback en NBA ? C'est tout l'enjeu de l'entraînement de ce vendredi. Le pivot, passé par les Portland Trail Blazers et le Miami Heat après avoir été drafté en 2012 (11e choix), se retrouve à l'essai avec les Los Angeles Lakers. La franchise californienne envisage d'ajouter un big man de plus à sa rotation en l'absence d'Anthony Davis et Leonard fait donc partie des prétendants, tout comme DeMarcus Cousins.

Comme DMC, Meyers Leonard a connu des pépins de santé au cours des dernières années. Il a été écarté des parquets depuis janvier 2021 en raison de blessures à l'épaule et à la cheville. Il serait maintenant parfaitement remis et prêt à reprendre du service. Entre temps, le joueur de 30 ans a été suspendu en mars 2021 pour avoir utilisé une injure antisémite lors d'un stream. Il s'est depuis efforcé de rencontrer des membres de la communauté juive après avoir évidemment présenté ses excuses. Il entretient toujours des liens avec les personnes qu'il a pu rencontrer depuis.

Meyers Leonard a joué 9 saisons en NBA et il affiche un joli 39% de réussite derrière l'arc, une adresse rare pour un intérieur.