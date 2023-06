Miami à fond sur Damian Lillard et personne d’autre ?

Bradley Beal s’intéressait au Miami Heat mais ce sont les Phoenix Suns qui sont sortis vainqueurs des enchères. Et vu la contrepartie assez « légère » envoyée aux Washington Wizards – le contrat partiellement garanti de Chris Paul, Landry Shamet et essentiellement des seconds tours de draft – c’est à se demander même s’il y a vraiment eu une lutte entre les deux franchises. Peut-être tout simplement parce que l’organisation floridienne souhaite récupérer un joueur en priorité cet été et ce n’est pas Beal mais Damian Lillard.

Selon Chris Haynes, qui connaît très bien la superstar des Portland Trail Blazers, le Heat rêve d’ajouter le meneur à son effectif. Il serait la deuxième individualité d’élite dont Miami a besoin pour vraiment franchir un cap et se mettre en position de ne plus simplement atteindre les finales NBA mais bien de gagner.

Miami’s focus is Portland superstar Damian Lillard with the genuine belief this could be the offseason the veteran guard seeks a change of scenery, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 18, 2023