Quels trades pour Damian Lillard ?

L’intersaison sera décisive pour les Portland Trail Blazers. La franchise dispose du troisième choix de la prochaine draft, un atout de poids pour entamer les négociations avec d’autres équipes et essayer de récupérer une star à associer à Damian Lillard. Le journaliste Chris Haynes, proche du joueur, confie que ce dernier envisagera un départ si ses dirigeants préfèrent miser sur la jeunesse que de monter une équipe compétitive. Nous avons évoqué quelques pistes potentielles lors de la première partie de ce dossier consacré au meneur All-Star.

Quels trades pour épauler Damian Lillard à Portland ?

Entre temps, il a été sondé au sujet de ses destinations préférentielles en cas de transfert (tout en déclarant au cours de la même interview qu’il se voyait rester dans l’Oregon). Ça commence à faire beaucoup. Le constat qui ressort de notre premier papier, c’est que les Blazers n’auront peut-être pas tant d’options que ça pour vraiment renforcer l’effectif. Ce qui amène désormais à une autre question à et cette deuxième partie : que peuvent-ils espérer obtenir en l’échange de leur superstar ?

Le thème fâche et il fait mal au cœur. Mais il devient presque inévitable. Contrairement à toutes les années précédentes, c’est peut-être vraiment le moment de se demander si Lillard ne portera pas une autre tunique que celle de Portland en 2023-2024.

Quelques pistes vouées à l'échec

Nous avions évoqué l’hypothèse impossible d’un transfert de Giannis Antetokounmpo aux Blazers. C’est aussi vrai dans l’autre sens. Un échange autour de Jrue Holiday ou Khris Middleton avec Grayson Allen, Marjon Beauchamps et des picks n’a absolument pas de sens pour Portland.

Les Philadelphia Sixers seront probablement à l’affût de n’importe quelle opportunité pouvant amener une autre superstar en Pennsylvanie mais sans avoir vraiment les atouts pour mettre en place le deal. Notamment parce qu’ils ont peu de picks et parce que la Free Agency de James Harden floute le paysage.

Autre équipe traditionnellement sur les rangs dès qu’un joueur majeur au fort potentiel marketing demande son transfert : les New York Knicks. Mais Manhattan a déjà trouvé son héros en la personne de Jalen Brunson et Lillard évolue sur le même poste. Même les Knicks n’essayeront pas de coup farfelu.

Est-ce qu’une équipe comme le Orlando Magic peut se sentir pousser des ailes et tenter d’accélérer sa reconstruction en ajoutant un joueur de ce calibre à un noyau dur très qualifié ? En envoyant par exemple son cinquième choix de draft, Markelle Fultz, Jalen Suggs et éventuellement Jonathan Isaac ? C’est une hypothèse peu probable mais pas complètement inintéressante. Du moins pour la franchise floridienne. Pour Portland, ça reste moins tentant.

Le swap avec Trae Young et les Atlanta Hawks nous semble aussi limité en termes de perspectives et d’intérêt suscité auprès du management des Blazers, même en ajoutant des tours de draft. Mais ça permettrait à Portland de repartir de suite avec un All-Star plus jeune. Pas sûr encore que ce soit le plan en cas de reconstruction.

Les franchises qui vont tenter leurs chances

Phoenix Suns

Matt Ishbia vient d’arriver à la tête des Phoenix Suns et il s’affirme déjà comme un propriétaire très ambitieux qui n’hésite pas à s’immiscer dans les décisions sportives concernant sa franchise. Il a été très actif dans le processus menant au transfert de Kevin Durant et il ne compte pas s’arrêter là. Il est déterminé à maximiser les chances de titre de la franchise de l’Arizona en construisant l’effectif le plus compétitif possible. Potentiellement une super team.

Phoenix reçoit : Damian Lillard (45 M)

Portland reçoit : Deandre Ayton (30 M), Landry Shamet (10 M), Cameron Payne (6 M) et autant de seconds tours possibles pour compenser l’absence d’un premier round dans le package.

Les limites de cet échange sautent aux yeux. Les Suns n’ont plus de picks à refourguer. L’idée d’associer Deandre Ayton – ex-premier choix de draft – à Anfernee Simons, Shaedon Sharpe et éventuellement Scoot Henderson est intéressante. Ça donne un jeune quatuor avec deux guards, un ailier et un intérieur, tous très prometteurs. Mais de là à refiler Damian Lillard sans récupérer d’autres assets qu’un joueur boudeur, un contrat expirant (Payne) et un soldat susceptible d’être échangé à nouveau ensuite (Shamet), c’est très léger. Trop léger.

Los Angeles Lakers

En supposant que les propos vagues de LeBron James au sujet de sa retraite soit avant tout des menaces pour mettre la pression sur ses dirigeants, il est possible que les Los Angeles Lakers partent à la pêche d’une troisième star cet été. Sans avoir l’espace sous le Cap ou les finances pour vraiment y parvenir. La manœuvre sera compliquée, mais le front office va au moins essayer. En ciblant probablement le poste un, où D’Angelo Russell, arrivé en février dernier et désormais libre sur le marché, a montré des limites à un certain stade des playoffs.

Los Angeles reçoit : Damian Lillard (45 M)

Portland reçoit : Austin Reaves (sign&trade), Rui Hachimura (sign&trade), Mo Bamba (10 M), pick 2029 (protégé).

Tout dépend peut-être de l’opinion qu’ont les dirigeants des Blazers de Rui Hachimura et Austin Reaves. Les deux joueurs se sont révélés en playoffs et les Lakers essayeront sans doute de pousser pour inclure un sign&trade de D’Angelo Russell plutôt que celui de Reaves, afin de ne pas trop tirer un trait sur le futur de la franchise. Mais ce dernier est le seul à avoir un potentiel suffisamment intrigant pour que Portland envisage de se reconstruire autour de lui, Sharpe, Simmons et du joueur drafté en troisième position en juin prochain. Les noms ne font pas forcément rêver mais n'oublions pas (et ça concerne aussi les autres pistes) que ça ne fait pas rêver jusqu'au moment où un jeune se révèle, comme Mikal Bridges à Brooklyn.

Même là, l’offre paraît vraiment légère pour un joueur comme Damian Lillard. Les deux propositions hypothétiques des Suns et des Lakers ont peu de chances d’aboutir, sauf si les Blazers veulent vraiment faire un cadeau à leur icône.

Brooklyn Nets

Il est intéressant de souligner que les Brooklyn Nets faisaient justement partie des destinations préférentielles citées par Damian Lillard au cours d’une interview récente. Ce serait un sacré rebond pour l’équipe new-yorkaise, quelques mois seulement après avoir perdu Kevin Durant et Kyrie Irving. Lillard prendrait la tête d’un effectif désormais chargé en lieutenants de luxe – mais sans superstar – tout en étant épaulé par son ami Mikal Bridges, star en devenir dont il partage le même agent.

Brooklyn reçoit : Damian Lillard (45 M)

Portland reçoit : Cam Thomas (2 M), Dorian Finney-Smith (14 M), Cam Johnson (sign&trade), au moins 4 picks.

Les Blazers vont pousser pour Nic Claxton dans n’importe quel scénario mais c’est sans doute le joueur que les Nets ne seront pas tout à fait prêts à céder. Ils ont besoin de conserver des joueurs de devoir de qualité pour vraiment viser un très beau parcours à l’Est. Notons aussi que ce trade ne respecte pas tout à fait l’équilibre de salaires. Brooklyn devra se séparer de Spencer Dinwiddie ou Joe Harris. Soit en l’incluant dans le deal, soit en l’échangeant avec une autre franchise. D’autres versions sont possibles selon si les New yorkais font oui ou non confiance à Ben Simmons et selon si les Blazers en veulent.

Brooklyn reçoit : Damian Lillard (45 M), Jusuf Nurkic (16M)

Portland reçoit : Ben Simmons (37 M), Cam Thomas (2 M), Cam Johnson (sign&trade), au moins 5 picks.

Il faudrait vraiment une batterie de tours de draft – tous ceux envoyés par Phoenix mais aussi ceux de Philadelphie et Dallas qui appartiennent à Brooklyn – pour que Portland accepte mais qui sait ? Ben Simmons a essentiellement besoin d’un nouveau scénario pour se relancer. Il était All-Star il y a deux ans. En tout cas, l’avantage des Nets repose sur le fait de pouvoir offrir plein de picks.

Miami Heat

Le Miami Heat n’a pas encore perdu les finales NBA mais il reste mal embarqué et il montre des limites offensives. Jimmy Butler est bien entouré, par des joueurs forts, intelligents, prêts, mais il lui manque tout de même un super talent à ses côtés. Un joueur de la classe de Damian Lillard.

Miami reçoit : Damian Lillard (45 M)

Portland reçoit : Tyler Herro (27 M), Nikola Jovic (2 M), Duncan Robinson (19 M), deux picks (2028 et 2030).

Ce n’est pas forcément l’offre la plus alléchante mais Tyler Herro a un côté futur star, même si nous lui préférons Austin Reaves. Miami joue à l’Est et ça peut motiver Portland d’envoyer son meilleur joueur ailleurs, dans une autre Conférence. Les deux picks récupérés sont suffisamment lointains pour semer le flou sur la situation du Heat dans… 5 et 7 ans, quand Butler et Lillard seront sur le déclin ou à la retraite.

Duncan Robinson montre des progrès intéressants en dribble et c’est un shooteur d’élite. En revanche, il y aurait peut-être un embouteillage sur les postes 1-2 avec Scoot Henderson – en supposant que ce soit le troisième choix de Portland – Anfernee Simons, Tyler Herro, Nikola Jovic, etc. Mais ça se tente.

De toute façon, il faut se rendre à l’évidence : une franchise ne récupère pas une contrepartie égale quand elle envoie sa superstar. L’idée, c’est de limiter la casse et d’envisager un autre futur. C’est pourquoi ces trades sont si délicats à mettre en place. C’est pourquoi le dossier pourrait durer pendant des semaines.