Les Celtics en promenade dans le game 4, Tatum au-dessus du lot

Heat @ Celtics : 82-102

Miami Heat - Boston Celtics : 2-2

Cela ne surprendra absolument personne de savoir que la série entre le Miami Heat et les Boston Celtics est à 2-2 après le game 4. Quasiment tout le monde imaginait une série serrée, âpre et à même de se décider en 7 matches. On n'en est pas encore là, mais Boston a accrédité cette théorie en s'imposant à domicile cette nuit au TD Garden.

Malheureusement pour les spectateurs neutres, ce game 4 a été ce que l'on appelle communément une purge, avec des ingrédients bien connus : zéro suspense dans le scénario, deux équipes entamées physiquement mais une un peu plus que l'autre et l'équipe visiteuse totalement léthargique et à l'ouest d'entrée de jeu...

Miami, qui jouait sans Tyler Herro mais avec le reste de ses cadres, a commencé la partie en prenant une avoinée totalement folle pour être mené... 26-4 ! On a rapidement compris que la bataille ne serait pas plus intense que ça cette nuit, Jayson Tatum (31 pts) menant les débats pendant que le Heat, qui a manqué 15 de ses premiers tirs (!) regardait passer le train.

Les Celtics, qui se sont présentés sans Marcus Smart (mais avec Robert Williams), n'ont pas du tout souffert de l'absence de leur meneur et meilleur défenseur. Jaylen Brown (5/20) et Derrick White (4/14) ont eu du mal à régler la mire, mais les 39% d'adresse des hommes d'Ime Udoka ne les ont pas pénalisés plus que ça. Tout le contraire de ce qui s'est produit dans le camp adverse, où Jimmy Butler (3/14), Kyle Lowry (1/6), PJ Tucker (0/4) et Max Strus (0/7) ont vrillé comme il fallait...

Tatum, pour en revenir à lui, s'est élevé au-dessus de la rencontre. Avec 31 points, 8 rebonds, 5 passes et 2 contres en 34 minutes, avec une grosse agressivité vers le cercle (14/16 sur la ligne), l'ailier All-Star a fait sien ce game 4. L'activité de White (13 pts, 8 rbds, 6 pds, 3 int) et Horford (5 pts, 13 rbds, 4 blks, 3 pds) à ses côtés lui a permis d'être à son avantage.

☘ 31 PTS (24 first-half points)

☘ 8 REB

☘ 5 AST

☘ 2 BLK@jaytatum0 led the way for the @celtics in Game 4! #BleedGreen pic.twitter.com/yoPVmMu8Sc — NBA (@NBA) May 24, 2022

On espère quand même que tout le monde tirera un peu moins la langue dans deux jours du côté de South Beach pour un match dans lequel Boston, qui a semblé plus fringant cette nuit, chercher à marquer le coup pour créer un scénario sans game 7.