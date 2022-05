Le Miami Heat n'arrivera donc jamais à être vraiment au complet dans ces playoffs... Après avoir dû se passer de Kyle Lowry et composer avec les pépins physiques de Jimmy Butler, les Floridiens viennent d'apprendre qu'ils devront jouer sans leur troisième meilleur scoreur la nuit prochaine. Tyler Herro, qui tourne à 12.3 points de moyenne sur la série face à Boston, souffre de l'aine et ne pourra pas tenir sa place. C'est Erik Spoelstra qui a annoncé la nouvelle à quelques heures du coup d'envoi du game 4.

Pour ne rien gâcher, beaucoup d'autres joueurs du Heat sont incertains, même si on peut supposer qu'ils serreront les dents à la manière de Jimmy Butler pour tenir leur place. Outre "Jimmy Buckets", Kyle Lowry, Gabe Vincent, PJ Tucker et Max Strus sont incertains et on ne découvrira leur présence - ou leur absence - qu'au début de la rencontre.

Le Heat est-il en train de réaliser un immense braquo

Peut-être que si Miami n'avait pas mené 2 à 1, Spoelstra se serait permis de faire courir un risque à Tyler Herro, mais le coach du Heat sait que la série est susceptible de durer. Herro n'était jusque-là pas dans la forme de sa vie dans cette série à dominante défensive : 12.3 points de moyenne, mais un seul panier à 3 points marqué sur 14 tentatives et 39% d'adresse globale. Pas encore le Tyler Herro de la bulle de 2020.

Miami a montré jusqu'à présent que peu importe le casting, l'équipe était à prendre au sérieux et ne laisserait personne se mettre en travers de son chemin jusqu'aux Finales NBA. Les Celtics doivent néanmoins accueillir la nouvelle avec plaisir, tant l'absence de l'ancien joueur de Kentucky limite les options floridiennes en attaque.

Tyler Herro, and not Jimmy Butler, is out for the Miami Heat tonight in Game 4. Meanwhile, yes, the Heat saw the Pritchard play on Butler. @TheAthleticNBA https://t.co/1MQ4hQCrte

— Joe Vardon (@joevardon) May 23, 2022