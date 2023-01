Le Miami Heat a battu un record NBA qui doit faire plaisir à Erik Spoelstra

Les coaches apprécient que leurs joueurs mettent des lancers-francs. Ouais, bon, OK, ça sonne super bateau écrit comme ça mais il faut comprendre que c'est l'un des tirs les plus simples du basket, car non contesté, et c'est une manière efficace et… simple, là encore, de faire la différence sur une rencontre. En ne gaspillant pas les points faciles (sauf pour ceux qui ont des palmes à la place des mains). Erik Spoelstra peut donc être fier de ses joueurs après la prestation du Miami Heat la nuit dernière. Les Floridiens ont converti toutes leurs tentatives sur la ligne réparatrice ! 40 sur 40 ! C'est un nouveau record NBA.

Le précédent record remontait à 1982 - et oui, quand même ! - avec un 39 sur 39 réalisé par le Utah Jazz à l'époque. Jimmy Butler a inscrit 23 lancers à lui tout seul (en 23 tentatives donc, faut suivre hein) dont celui pour la gagne après avoir obtenu la faute en plus de son panier décisif. Le Heat, mené dans le money time, a fini par s'imposer de justesse contre le Oklahoma City Thunder (112-111). Et c'est là où les lancers ont toute leur importance.

Le Thunder, qui n'en a tiré que 21 au passage, en a raté 7. Il suffisait de deux de plus pour gagner. C'est vite dit mais les calculs sont formels. Chapeau aux joueurs de Miami pour le record, pas sûr que celui-ci tombe de sitôt.

