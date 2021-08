On disait un peu plus tôt ce matin que Kyle Lowry semblait se diriger vers le Miami Heat via un sign-and-trade. Si l'opération se confirme - Goran Dragic irait dans l'autre sens - Pat Riley ne se contentera pas de ça. D'après Marc Stein du New York Times, le boss du Heat veut reformer le tandem que Lowry formait à Toronto avec DeMar DeRozan.

DeRozan est free agent cet été et, même si sa préférence va à l'une des deux franchises de Los Angeles, la perspective d'évoluer avec l'un de ses meilleurs amis pourrait le réorienter à l'Est. L'arrière des San Antonio Spurs avait été échangé de manière un peu brutale - en tout cas à son goût - par les Raptors en 2018 pour permettre à Toronto de récupérer Kawhi Leonard.

Il n'en est pas moins l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise. Sa connivence technique avec Lowry n'est plus à prouver et ce serait intéressant de voir ces deux-là associés à Jimmy Butler à South Beach la saison prochaine.

Pour ce faire, il faudra se montrer sans doute un peu plus convaincant financièrement que les Clippers et les Lakers auprès de DeMar DeRozan. Ce ne sera pas si compliqué que ça en ce qui concerne les Lakers, contraints de faire des économies après l'acquisition de Russell Westbrook...

Kyle Lowry vers Miami, c'est plus que brûlant