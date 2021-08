Kyle Lowry devrait devenir un joueur du Miami Heat dans les heures qui viennent via un sign and trade. Goran Dragic quitterait lui la Floride.

Alors que la free agency débute dans quelques heures, c'est de plus en plus chaud autour de Kyle Lowry. Free agent cet été, le meneur des Toronto Raptors ne sera plus un joueur de la franchise canadienne, c'est une évidence. Un sign-and-trade serait d'ores et déjà sur le point d'aboutir, à en croire Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Kyle Lowry signerait donc un nouveau contrat avec Toronto pour être immédiatement envoyé au Miami Heat. Les Floridiens sont devenus les immenses favoris pour récupérer le champion NBA 2019. La transaction enverrait du coup Goran Dragic (dont l'option à 19 millions de dollars vient d'être activée), mais aussi le jeune intérieur nigérian Precious Achiuwa.

Pour que le sign-and-trade soit valide, Lowry devra signer pour au moins trois saisons avec Miami. Il semblerait que c'était de toutes manières dans les plans du joueur et de Pat Riley de procéder ainsi.

Goran Dragic redirigé vers Dallas ou NOLA ?

En ce qui concerne Dragic, il ne faut pas s'attendre à le voir rester longtemps à Toronto si le deal se matérialise bien dans quelques heures. Toujours selon Woj, le Slovène pourrait immédiatement bifurquer ailleurs dans le cadre d'un autre échange. Deux franchises tiennent la corde : les New Orleans Pelicans et... les Dallas Mavericks.

A Dallas, Dragic retrouverait son partenaire en sélection Luka Doncic et comblerait le manque d'un meneur expérimenté chez les Mavs. Il s'agit également d'un profil que recherchent activement les Pelicans, qui avaient fait de Kyle Lowry une priorité durant la free agency.

Pour signer Kyle Lowry, il faudra envoyer la sauce... et devancer les Pelicans