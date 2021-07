Il se dit que Kyle Lowry aimerait retrouver DeMar DeRozan au sein d'une équipe lors de l'intersaison. Peut-être du côté de Los Angeles. Mais à l'heure qu'il est, le meneur des Toronto Raptors semble avoir des prétentions financières qui limitent le nombre de ses réels prétendants.

Selon Adam Borai de Bleacher Report, Lowry, 35 ans, ne serait pas particulièrement tenté par les contrats courts et avec sacrifices financiers que sont prêtes à lui proposer quelques grosses écuries. Le champion NBA 2019 aurait en tête un contrat de 3 ans, avec un gain cumulé à hauteur de... 90 millions de dollars.

DeMar DeRozan l'avoue : il se voit bien avec LeBron et AD aux Lakers

S'il se tient à ces exigences, il est probable que Kyle Lowry rejoigne une équipe capable de lui offrir. Le nom des New Orleans Pelicans, qui ont libéré de la masse salariale lundi avec un trade, revient avec de plus en plus d'insistance.

David Griffin, le patron du secteur sportif, veut absolument apporter à Zion Williamson un vétéran avec la culture de la gagne. Probable donc que les Pelicans n'hésitent pas à contenter Lowry, même s'il se montre gourmand.

Kyle Lowry Update:

The Heat are still in on Kyle Lowry, however the deal Kyle is looking for is in the range of $90 Million over 3 years.

I personally think that the 3rd year has to be fully guarunteed. Some on the Heat are confident but I still wouldn't count out Philly or LA

— Adam Borai (@AdamNBorai) July 26, 2021