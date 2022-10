On le sait, Michael Jordan tenait à être l'alpha dog en NBA. Celui qui serait craint par les autres et face auquel personne n'arriverait confiant et optimiste. Il s'est très souvent retrouvé dans la peau de celui contre lequel certains ne pouvaient pas défendre ou attaquer, trop intimidés par son talent et son aura. On ne le sait pas forcément, mais MJ lui-même a été dans la position de jeune joueur intimidé par une icône, au point de ne pas réussir à donner le meilleur de lui-même.

Dans le livre "For the Love of the Game", sorti en 1998, Michael Jordan révèle le nom de ce joueur face auquel il s'est senti trop admiratif pour être aussi fort que d'habitude.

"Quand je suis arrivé en NBA, je n'étais pas aussi fan de Magic Johnson et de Larry Bird, que de Julius Erving. Quand j'étais gamin, mon premier surnom était Magic, mais le seul joueur de basket que je connaissais vraiment était Dr J. Lors de ma première saison contre Philadelphie, j'ai fait quelques bons matches. Mais à chaque fois que j'étais opposé directement à lui, je ne pouvais rien faire. J'avais tellement d'admiration pour lui que j'étais juste heureux d'être sur le terrain en même temps que lui".

Julius Erving avait forcément apprécié d'apprendre que Michael Jordan éprouvait autant de respect pour lui. Quelques années plus tard, lors de son passage dans le podcast Knuckleheads, il avait expliqué :

"Michael marquait beaucoup de points dans ces premières années où nous nous sommes croisés. Mais je pense qu'il se cherchait un peu. Il voulait quand même déjà reprendre le flambeau, on le sentait. Il a réussi à le faire de façon formidable".

