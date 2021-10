Michael Jordan défend fermement la vaccination, pas sûr que cela suffise

Michael Jordan ne s'était pas encore publiquement exprimé sur la vaccination contre le Covid-19 et le protocole sanitaire renforcé en NBA. L'obligation dans certaines villes d'avoir été vacciné pour jouer des matches à domicile ne choque pas le propriétaire des Charlotte Hornets. Au contraire, "MJ" s'est très clairement positionné en faveur de la politique adoptée par la ligue et de la vaccination en général.

"Est-ce que le protocole en NBA m'inquiète ? Pas du tout. Je suis en total accord avec la ligue. Tout le monde parle de la vaccination en ce moment. Je crois fermement en la science et je m'en réfère à ça. J'espère que tout le monde va se plier à ce que demande la ligue et aux règles fixées. Une fois que ce sera le cas, tout ira bien", a affirmé l'idole dans Today Exclusive.

Si on imagine que Michael Jordan s'est montré ferme avec les joueurs qui portent le maillot des Hornets à ce sujet, sa prise de parole pourra-t-elle influencer les récalcitrants ? "His Airness" reste une voix respectée et écoutée, mais des joueurs comme Kyrie Irving et Michael Porter Jr n'ont pas l'air réceptifs à qui que ce soit et préfèrent "faire leurs propres recherches" et penser que la vaccination a des effets plus négatifs que positifs.

Lundi, la journaliste d'ESPN Malika Andrews avait parfaitement expliqué le problème de cette approche.

"Lors du media day, Kevin Durant a parlé du choix de Kyrie Irving en expliquant que c'était une question individuelle. Je peux comprendre cette façon de voir les choses dans certains cas. Mais ici, c'est le contraire de ce que représente une pandémie. Tu n'as pas le privilège de ne penser qu'à toi. Tu dois penser aux gens autour de toi. C'est comme ça que cette pandémie a tué près de 700 000 personnes aux Etats-Unis. Tout n'est pas de la faute de Kyrie, bien sûr, mais chacun d'entre nous doit faire sa petite part du travail et la sienne se trouve dans le vestiaire".

