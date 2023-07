Michael Jordan et Magic Johnson chillent, chantent et jouent du tambourin à Capri : vive la retraite

Michael Jordan et Magic Johnson s'entendent encore mieux depuis qu'ils sont à la retraite que pendant leur période commune en NBA ou avec la Dream Team. Les deux légendes de la NBA sont actuellement ensemble à Capri avec une belle escouade dans laquelle figure notamment Samuel L. Jackson.

Les "MJ" n'ont pas du tout l'air préoccupés par l'intersaison des Hornets et des Lakers, leurs équipes respectives, et ont même été filmés en train de passer une bonne soirée à coups de chansons italiennes, d'instruments de musique - Jordan a l'air d'aimer le tambourin - et de boissons. La chanson "Volare" (voler, en italien) est plutôt de circonstance en présence de Michael Jordan, même si Sa Majesté vole sans doute un peu moins haut qu'à une époque.

Ieri sera a Capri c'erano Michael Jordan e Magic Johnson che con i tamburelli, cembali e mandolini, cantavano "Volare" e "Tu vuò fà l'americano", attirando gente dagli altri tavoli. Ah, c'era anche Samuel L. Jackson.

Qui siamo oltre il multiverso. pic.twitter.com/uT7LRWmINa — La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 13, 2023

