Holmgren et Dieng régalent, LeBron VS la retraite

Au menu du CQFR du jour avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou, un focus sur Chet Holmgren et Ousmane Dieng, mais aussi un retour sur l'annonce de LeBron James.

Dans le CQFR de ce jeudi matin, Antoine Pimmel et Shaï Mamou discutent des performances de Chet Holmgren et Ousmane Dieng avec OKC en Summer League, mais aussi de l'annonce officielle de LeBron James quant à la poursuite de sa carrière et ce qui le poussera à arrêter un jour.

Le podcast sur YouTube