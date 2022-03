Il y a toujours deux écoles en ce qui concerne Michael Jordan et l'impact qu'il aurait en NBA aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'il tournerait à 40 points de moyenne tant il était déjà supérieur offensivement à une époque où l'arbitrage était plus permissif. Et ceux qui doutent que le style de basket pratiqué dans la ligue lui conviendrait si bien que ça.

Jason Williams, aka White Chocolate, fait partie de la deuxième école. Il respecte énormément MJ, dont il a vécu le deuxième Three-Peat lorsqu'il était un jeune joueur des Sacramento Kings, et son deuxième comeback, mais il estime que ça n'aurait pas été si simple que ça pour lui en 2022.

"Evidement qu'il serait grand. Comprenez ce que je veux dire. Simplement, je pense que ce serait un peu plus difficile pour lui parce que les défenses ont changé. Il se retrouverait avec trois défenseurs du même côté du terrain lorsqu'il aurait la balle sur l'aile. A l'époque, il en avait un seul. En NBA, on peut faire la différence en un contre un, donc Michael Jordan l'aurait évidemment faite. Ce serait un All-Star, assurément, mais pas le Michael Jordan que l'on connait", a expliqué Williams sur Bro Bible.

On ne saura jamais ce qu'il se serait passé, mais on aimerait avoir accès à une machine à remonter dans le temps pour y transporter le MJ de l'époque jusqu'à la NBA de 2022. Juste histoire de mettre tout le monde d'accord...

