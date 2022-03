Pourquoi Michael Jordan voulait vraiment se payer Bryon Russell

Il y a 24 ans, Michael Jordan inscrivait le panier de la gagne dans le game 6 des Finales NBA 1998. Le dernier tir de sa carrière sous le maillot des Chicago Bulls et une scène ancrée dans la mémoire collective. Ce "Last Shot" n'est évidemment pas sorti de nulle part. Parmi les fameuses et innombrables fois où MJ a pris très à coeur les déclarations ou provocations d'un adversaire, il y a cette rencontre

"A l'époque où je jouais au baseball, le Jazz est venu jouer en ville. Ils s'entraînaient dans notre salle. Je suis allé saluer John Stockton et Karl Malone. Ce gamin, Bryon Russell, vient vers moi et me dit : 'Pourquoi tu as arrêté ? Tu savais que j'étais capable de défendre sur toi, donc tu as arrêté'. J'ai dit à Karl qu'il devait aller parler à son gars. Il m'a répondu que ce n'était qu'un rookie. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il était sur ma liste".

Derrière, Michael Jordan a effectivement pu marquer les esprits, celui de Bryon Russell y compris, avec ce tir mythique.

Quelques années plus tard, MJ et Bryon Russell se sont retrouvés dans la même équipe chez les Washington Wizards. Disons que Jordan n'avait pas encore effacé l'ardoise. Lors d'une séance racontée par Brendan Haywood, l'icône avait ainsi balancé à Russell une punchline assez violente en réponse à ses tentatives de trashtalk à l'entraînement.

"Mec, je te mets la misère, pourquoi est-ce que tu ne la fermes pas ? Il parait qu'on t'appelle le "Human Highlight Reel". Mais ce n'est pas parce que tu réussis des highlights par toi-même. C'est juste parce que tu es sur tous les miens".

Sauvage...

