Stan Van Gundy place LeBron James au-dessus de Michael Jordan

La question du GOAT reste l’une des grandes énigmes de l’humanité. Elle relève d’une quête similaire à celle du sens de la vie ou de la pertinence de la pizza à l’ananas, et il est peu probable que nous obtenions une réponse claire et définitive. Toutefois, cela n’empêche pas certains d’avoir une opinion très tranchée, à l’instar de Stan Van Gundy. L’ancien coach NBA ne comprend pas que l’on puisse penser que la carrière de Michael Jordan a été meilleure que celle de LeBron James.

« Ça ne me pose pas de problème si vous voulez me dire que Michael Jordan était un meilleur joueur de basket que LeBron James. Vous pouvez défendre cette position », a concédé l’entraîneur dans le podcast Knuckleheads. « Ce que vous ne pouvez pas affirmer, c’est que Michael Jordan a eu une meilleure carrière que LeBron James. Vous ne pouvez pas. »

La légende des Bulls a remporté six titres comparé aux quatre du « King », dans trois franchises différentes. En revanche, James profite de l’avantage de la longévité et des records statistiques. Il y a sans doute un débat, mais il est assurément plus nuancé que la position tranchée de Stan Van Gundy. Ce n’est pas aujourd’hui que le conflit prendra fin.

