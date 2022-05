Michael Jordan : “Pour 300 dollars, je regarderais des singes b*****”

Faire des paris ou jouer au poker avec Michael Jordan peut vite devenir hors de contrôle. Adam Morrison, l'ancien champion NBA avec les Los Angeles Lakers, a raconté deux tranches de vie amusantes à ce sujet lors de son passage dans le Blue Wire Podcast. Morrison a débuté sa carrière en NBA avec les Charlotte Bobcats, dont Jordan était alors actionnaire minoritaire.

"A l'époque, dans la ligue, il y avait une sorte de règle tacite. Quand ton ancienne fac jouait contre celle de quelqu'un de ton équipe, que ce soit au basket ou au foot US, il y avait 100 dollars en jeu. Lors de mon année rookie, Gonzaga a battu North Carolina. A la fête de Noël des Bobcats, j'ai vu Michael Jordan. Je suis allé lui dire en déconnant : 'Hey, tu me dois 100 dollars'. Moi je plaisantais. Mais lui m'a dit : 'Ah oui, pas de problème', et il a sorti quelque chose comme 8 000 ou 10 000 dollars de sa poche..."

"Une autre fois, on était dans l'avion avec l'équipe et on jouait aux cartes. C'était avant l'histoire qu'il y a eu avec les Wizards et tout ça... On jouait à la bourrée et au poker. Michael Jordan ne prenait pas souvent l'avion avec nous. Il nous disait qu'il n'était ni le General Manager, ni le propriétaire, juste un actionnaire. Cette fois, il l'avait fait.

Quelqu'un lui a demandé s'il voulait jouer aux cartes avec nous. Il était partant, mais on lui a dit que pour le poker, il avait interdiction de rentrer avec 50 000 dollars et de faire coucher tout le monde à chaque main. Donc on l'a limité à des mises de 1 000 dollars.

A un moment, il s'est retrouvé en face à face avec Gerald Wallace. Il y avait un tirage quinte et quinte flush. Michael était clairement attiré par quelque chose. C'est là que Gerald a misé 300 dollars pour le faire bouger. Là, Mike lui a sorti : '300 dollars ? Pour 300 dollars, je regarderais des singes baiser'. Tout le monde était écroulé. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir raconté ça.

C'était mon idole quand j'étais gamin et c'était cool de passer des moments comme ça avec lui".