Adam Morrison avait une belle anecdote sur Kobe Bryant à raconter et il a attendu quelques mois après la disparition tragique de son ancien coéquipier pour la narrer. C'est lors de son passage dans le podcast Rejecting Screen que l'ancien ailier des Lakers a raconté le beau geste de Kobe il y a maintenant 10 ans. Morrison venait d'être coupé par Los Angeles et était au fond du trou.

"Je ne jouais pas et j'étais comme un ermite dans ma propre maison. Je ne sortais pas me mélanger aux gens et quand je le faisais ils me demandaient pourquoi je ne jouais pas au basket. J'avais 26 ans et je me trouvais vraiment dans la pire situation de ma vie. C'est là que j'ai reçu un SMS de Robert Lara, qui travaillait à la sécurité des Lakers et était l'un des meilleurs amis de Kobe. Il m'a demandé mon adresse parce qu'il avait quelque chose pour moi. J'ai reçu le colis et c'était un maillot de Didier Drogba dédicacé. Je suis fan de Chelsea et c'est mon joueur préféré. Le paquet venait de Kobe Bryant. J'ai toujours cru qu'il avait passé un coup de fil pour m'obtenir ça et ç'aurait déjà été super cool. Sauf que la nuit de sa mort, je lisais des articles, bouleversé, quand je suis tombé sur la page Instagram de Chelsea. On y voyait Kobe avec Drogba en train de tenir le maillot sur lequel il était écrit "Pour Adam, meilleurs voeux". Ce qui veut dire qu'il est de lui-même allé voir mon joueur préféré sans que je lui en parle et qu'il me l'a envoyé parce qu'il savait que j'étais mal. Voilà qui était Kobe Bryant".

Ce n'est pas la première fois qu'un ancien coéquipier ou que de simples fans racontent des histoires témoignant de la générosité de Kobe Bryant. On devrait en entendre quelques unes assez symboliques lorsqu'il entrera au Hall of Fame de Springfield cette année, lorsque les conditions le permettront.