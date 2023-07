La ligue a approuvé la vente des Charlotte Hornets. Michael Jordan n'est plus majoritaire et cède sa place après 13 ans de règne.

On se rapproche de la fin de l'ère Michael Jordan à Charlotte. La NBA et son board de gouverneurs, c'est à dire les propriétaires des 29 autres franchises, ont voté à la quasi-unanimité la vente de la majorité des parts de "MJ" à un groupe emmené par Rick Schnall et Gable Plotkin. La vente est estimée à près de 3 milliards d'euros et mettra fin au run de 13 ans de Jordan avec les Hornets en tant qu'actionnaire majoritaire. Celle-ci sera officialisée avant la fin de l'été, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Un seul propriétaire a voté contre cette opération : James Dolan, le boss des New York Knicks. Michael Jordan reste actionnaire minoritaire mais devrait être nettement moins visible et impliqué dans tout ce qui a trait à la franchise de Caroline du Nord.

Depuis 2010 et sa prise de contrôle comme actionnaire majoritaire des Charlotte Hornets, l'ancienne superstar des Bulls n'a connu que deux campagnes de playoffs (2014 et 2016), avec deux éliminations au 1er tour. Le dernier move d'influence qu'il semble avoir effectué aura été la Draft de Brandon Miller, l'ailier d'Alabama, en 2e position de la Draft 2023.

