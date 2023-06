Michael Malone est ambitieux et rêve d’une dynastie pour les Nuggets

Michael Malone ne veut pas se contenter de ce titre de champion NBA acquis cette nuit contre Miami. Le coach des Denver Nuggets n'a pas non plus annoncé à la façon de LeBron en 2010 que son équipe allait gagner "pas un, pas deux, pas trois, pas quatre" trophées, mais il ne souhaite clairement pas que cette victoire reste un one-shot.

"Pat Riley a dit un jour en parlant de l'évolution naturelle au basket, que l'on passait du statut de rien à celui de débutant, de débutant à gagnant, de gagnant à contender et de contender à champion NBA. La dernière marche après avoir été champion, c'est de devenir une dynastie. Donc non, nous ne sommes pas rassasiés".

Le défi des Nuggets va être de composer avec ce nouveau statut de champion. La dernière équipe à avoir réussi le back to back est Golden State en 2018, mais les Warriors avaient déjà gagné et possédaient une superteam articulée autour de Stephen Curry et Kevin Durant. Michael Malone et ses joueurs vont pouvoir fêter le titre et se reposer, mais le plus difficile commencera alors. Les dynasties sont rares en NBA et même certaines équipes qui se revendiquent comme telles ne remplissent pas tous les critères.

