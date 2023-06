Michael Malone : “Nikola Jokic est fait pour ces moments-là”

Michael Malone est conscient de l’exploit que représente la performance de Nikola Jokic, mais il ne s’en étonne plus.

Sur le parquet de Miami, Nikola Jokic a gravé encore un peu plus profondément son nom dans l’histoire de la NBA. Le pivot des Nugggets, auteur de 32 points, 21 rebonds et 10 passes, est le premier joueur à aligner de tels chiffres en Finales NBA. La victoire de Denver, cruciale compte tenu de l’enjeu, rend la performance véritablement exceptionnelle. Mais Michael Malone, son coach, n’est pas étonné.

« Rien de ce qu’il fait ne me surprend, jamais », a assuré l’entraîneur en conférence de presse. « Il a montré à maintes et maintes reprises qu’il était fait pour ces moments-là. »

Malone et le « Joker », qui ont rejoint la franchise au même moment, travaillent ensemble depuis huit saisons. Le technicien s’est donc habitué aux exploits statistiques de sa star, qui explose systématiquement les standards de la ligue.

Nikola Jokic est notamment devenu, avec Jamal Murray, le membre du premier duo à signer chacun un triple-double à au moins 30 points. Saison régulière et playoffs confondus. Le tandem de Denver a été éblouissant dans la victoire et a sans doute signé sa plus grande performance.

« Je suis avec Nikola depuis huit ans et avec Jamal depuis sept ans maintenant, et nous avons connu de très bons moments. Mais pas en Finales NBA », a souligné Michael Malone. « Ces gars ont écrit l’Histoire ce soir. C’est de loin leur meilleure performance en tant que duo en sept ans ensemble. »

