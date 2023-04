Michael Malone secoue des Nuggets sur la route du fiasco

Les Denver Nuggets ont l'assurance de terminer à la première place de la Conférence Ouest. Et pourtant, sur les dernières semaines, les hommes de Michael Malone ont suscité des inquiétudes. Dans une période moins faste, la franchise du Colorado a concédé quelques défaites préoccupantes.

Notamment la nuit dernière contre les Houston Rockets (103-124). Malgré le retour de Nikola Jokic, les Nuggets ont incarné une déception. Et à l'approche des Playoffs, il ne s'agit clairement pas d'une dynamique rassurante.

Pour Malone, son équipe fonce droit dans le mur sans une réaction immédiate.

"Si nous jouons comme ça, nous serons éliminés dès le premier tour des Playoffs. Lorsque nous ne faisons pas notre travail, nous devons rendre des comptes. Et je dis la vérité. Je viens de qualifier notre équipe de 'soft' et j'ai mis quelqu'un au défi de me défier.

Personne ne l'a fait, parce que nous avons été mous ce soir. Je ne dis pas que nous sommes mous, mais ce soir, nous l'étions", a fustigé Michael Malone face à la presse.