Encore battus, les Nuggets de Jokic ont de sérieuses questions à se poser

Les Denver Nuggets ont encore perdu. Cette fois-ci contre des New York Knicks boostés par le retour de Jalen Brunson (110-116). La franchise du Colorado, qui caracole toujours en tête de la Conférence Ouest, ne donne plus l’impression de maîtriser son sujet à l’approche des playoffs. Le timing peut difficilement être plus mauvais.

« Nous devons être inquiets », remarque d’ailleurs Nikola Jokic.

Les joueurs de Michael Malone ont intérêt à sentir l’urgence. Ils se sont inclinés à cinq reprises lors des six derniers matches, en gagnant uniquement contre les Detroit Pistons, la plus mauvaise équipe de la ligue cette saison. Ils ont parfois manqué d’adresse mais les plus gros problèmes des Nuggets sont essentiellement défensifs.

« Les rebonds et notre incapacité à défendre sans faire de faute nous ont coûté le match », confie le coach de Denver.

Un constat qui s’étend au-delà du match perdu contre les Knicks. Hormis les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat, aucune équipe capte moins de rebonds que les Nuggets chaque soir depuis six rencontres. Avec 121,9 points encaissés sur 100 possessions, ils disposent aussi de la deuxième plus mauvaise défense de la ligue sur cette période.

Peut-être que c’est juste une mauvaise passe mais il est aussi possible que les équipes adverses se soient ajustés à ce que les Nuggets font de mieux. Jokic se retrouve par exemple obligé de tirer un peu plus et de faire un peu moins de passes décisives. Son rayonnement est légèrement moindre. Le staff et les joueurs vont devoir trouver des solutions pour arriver armés et en confiance lors des prochains playoffs.

