Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Knicks : 110-116

Magic @ Clippers : 113-108

Sixers @ Pacers : 141-121

Wolves @ Raptors : 107-122

Kings @ Wizards : 132-118

Heat @ Bulls : 99-113

Warriors @ Grizzlies : 119-133

Celtics @ Jazz : 117-118

Le classement

Replay : La Late Session spéciale Stephen Curry

- Même la perspective de donner une leçon aux Grizzlies n'a pas pu prendre le dessus sur l'incapacité des Warriors à gagner à l'extérieur. Memphis a dominé ce match en utilisant à la fois un effort défensif collectif impressionnant et les facéties - euphémisme - de Dillon Brooks pour pimenter les débats. Jaren Jackson Jr (31 pts, 4 blks) et Desmond Bane (26 pts) ont été les plus saignants côté Grizzlies, en pilotant le bon dernier quart-temps de leur équipe. Brooks, lui, n'a pas manqué l'occasion de troller, ce qui n'a pas trop plu à Klay Thompson...

Klay counts to 4 👀 Klay and Dillon Brooks at the end of Warriors-Grizzlies game 😮 pic.twitter.com/pcgn1CFM73 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2023

Les Splash Brothers n'ont shooté qu'à 11/32 et la satisfaction du match pour les Warriors se nomme Jonathan Kuminga (24 pts). Il s'agissait du dernier match sans Ja Morant pour les Grizzlies, qui présentent un bilan identique à celui de Sacramento, 2e, et ont bon espoir de déloger les Kings de ce spot d'ici la fin de la saison régulière.

- Le grand 8 pour les Sixers ! Philadelphie ne s'arrête plus de gagner et l'a confirmé cette nuit sur le parquet des Pacers. Même sans James Harden, les joueurs de Doc Rivers ont eu une vraie emprise sur le match. L'absence de Tyrese Haliburton n'a pas aidé Indiana à tenir le choc, pas plus que la présence écrasante de Joel Embiid. L'aspirant MVP a posé un 9e match consécutif avec au moins 30 points au compteur (31 pour le coup) et a apporté 7 rebonds et 7 passes à l 'équation. Tyrese Maxey (31 pts lui aussi) l'a bien épaulé offensivement pour chiper la 2e place de l'Est à Boston.

- Car oui, Boston a rechuté... Les Celtics ont perdu sur le fil contre Utah et abandonné leur place de dauphin, ce qui leur pendait au nez ces derniers temps au vu de leur irrégularité et de la pression mise par Philadelphie. Malgré un bon début de match (+10 à la fin du 1er QT) et un avantage de 19 points au cours de la rencontre, les hommes de Joe Mazzulla se sont dispersés et n'ont su ni limiter Lauri Markkanen (28 pts), ni empêcher Walker Kessler de rayonner au rebond et au contre. Le pivot rookie a apporté 12 points, 14 rebonds et 3 contres, sans oublier d'être décisif.

Alors que Boston cherchait la gagne sur la dernière possession, Kessler a contré Grant Williams et permis à Will Hardy de battre son ancien collègue, tout en repositionnant Utah au 10e rang à l'Ouest.

CLUTCH Walker Kessler swat to seal the win 🔥💪🏻 pic.twitter.com/t8HmomJo2d — NBA TV (@NBATV) March 19, 2023

- Denver aussi, a rechuté... Les Nuggets se sont inclinés contre les Knicks au Madison Square Garden, pour une 5e défaite en 6 matches. Le retour de Jalen Brunson (24 pts, dont 16 dans le seul 1er QT) a fait énormément de bien à New York, qui a connu des hauts et des bas dans cette partie.

Menés de 13 points en deuxième mi-temps, notamment à cause de Nikola Jokic (24 points, 10 rebonds, 8 passes), les Knicks se sont arrachés pour prendre le dessus, avec Brunson et Mitchell Robinson, auteurs d'un alley-oop précieux à 24 secondes de la fin.

BRUNSON TO ROBINSON 🔨 Knicks lead by 6 with 0:23 to play! Watch live on the NBA App

📺: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/R41SmelLbg — NBA (@NBA) March 18, 2023

- Les Clippers se sont loupés à Orlando. A moins que ce ne soit le Magic qui ait sorti une performance d'un niveau si élevé qu'elle laissera des regrets en fin de saison sur les capacités qu'avait cette équipe. Toujours est-il que les Floridiens ont été excellents en fin de match, avec un 4e quart-temps qui a laissé L.A. pantois. Markelle Fultz (28 pts), Wendell Carter Jr (27 pts, 12 rbds) et Franz Wagner (20 pts, et un panier à 3 points important à 40 secondes du terme) ont profité des largesses californiennes et de l'absence de Kawhi Leonard. Voir Orlando jouer de cette manière-là peut quand même donner beaucoup d'espoirs aux fans pour l'avenir à court terme.

- Domantas Sabonis continue de faire une saison de MVP dans le plus grand des calmes. Le pivot des Kings a guidé les siens vers un nouveau carton offensif à l'extérieur pour écarter les Wizards. Avec 30 points (en seulement 12 tirs), 9 rebonds et 9 passes, le Lituanien a encore été à l'origine du succès californien, aidé par 6 joueurs avec au moins 10 points au compteur. Sacramento a shooté à 22/37 à 3 points (59.5%) pour un vrai récital from downtown.

- Sans Anthony Edwards, blessé à la cheville en fin de semaine, les Wolves n'ont pas pu éviter une troisième défaite de suite. Il faut dire que les Raptors sont de plus en plus solides à domicile (7 victoires de suite). Emmenés par Pascal Siakam (27 pts, 10 rbds), Fred VanVleet (28 pts) et Jakob Poeltl (14 pts, 11 rbds), les joueurs de Nick Nurse ont exploité la fatigue et les bobos de Minnesota, dont l'équipe est arrivée en ville à 5 heures du matin après une défaite en double-prolongation à Chicago vendredi... Rudy Gobert a fini en double-double avec 14 points et 12 rebonds.

Plus d'informations à venir...