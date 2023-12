Michael Porter Jr : pourquoi il a cru qu’il ne rejouerait jamais au basket

Michael Porter Jr est un champion NBA et un joueur qui a encore de belles années devant lui pour exprimer pleinement ses immenses qualités sur le terrain. Mais avant de connaitre le succès avec les Denver Nuggets, l'ailier a connu son lot de doutes et d'angoisses quant à sa carrière; Fréquemment blessé au dos, "MPJ" a vécu un processus de Draft cauchemardesque, lors duquel certains médecins l'ont quasiment déclaré perdu pour le basket. Dans le podcast de Trae Young, Porter Jr est longuement revenu sur cette période trouble.

"Mon dos m'a ennuyé pendant toute ma période à la fac. J'ai essayé de revenir pour jouer le tournoi NCAA, mais je suis revenu trop tôt et mon dos n'était pas complètement soigné et me suis re-blessé. Le processus de Draft... Je ne pouvais pas m'entraîner comme je le voulais. C'était juste déprimant. Mon agent et moi avons décidé de faire un seul workout en y invitant toutes les équipes pour me voir en action.

Tout s'est plutôt bien passé, j'ai manqué peu de tirs. Les équipes étaient impressionnées parce qu'elles ne m'avaient pas vu jouer depuis longtemps. Les Kings avaient le pick n°2 et ils m'ont dit qu'ils pourraient me prendre avec. Donc mon agent a organisé un workout supplémentaire avec les équipes du top 10 de la Draft parce qu'il était possible que je sois pris avec le 1st pick. [...] La veille de ce second workout, j'ai eu des spasmes violents dans le dos et je ne pouvais pas sortir du lit. J'étais en panique parce que ça concernait mon futur.

On a décidé de laisser les médécins de chaque franchise intéressée m'ausculter. Donc au lieu de faire un workout, je suis allé m'allonger sur une table avec tous ces docteurs. Moi je savais que je n'allais pas bien. Je n'ai pas de rancoeur, mais je sais que le docteur des Clippers a écrit sur son rapport que je ne rejouerais probablement plus au basket. Les Nuggets se sont dit que mon potentiel était trop élevé et que même s'il fallait gérer la blessure, il y avait moyen de trouver une solution.

A la Draft, à New York, j'ai vu les noms appelés les uns après les autres, des gars que je considérais moins forts que moi. Être pris en 14e a été un coup porté à mon ego et ma fierté. Je n'en parle pas souvent, mais je ne savais même pas si j'allais rejouer au basket un jour".

Michael Porter Jr a rejoué au basket et plutôt bien. Il n'est théoriquement pas encore dans son prime mais joue pour les champions en titre, avec de vrais chances d'être encore un élément-clé de la saison des Nuggets.