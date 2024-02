Mikal Bridges, des offres XXL refusées par les Nets ?

Malgré une décevante 11ème place à l'Est, les Brooklyn Nets n'ont pas l'intention de changer leur projet. Actuellement, l'équipe a été bâtie autour de Mikal Bridges. Mais sur le marché, l'ex-joueur des Phoenix Suns dispose de nombreux prétendants.

Et à l'approche de la deadline des trades, prévue jeudi, les Nets sont logiquement approchés par plusieurs franchises. Selon les informations du journaliste Matt Moore de The Action Network, les New Orleans Pelicans ont réalisé une proposition "sérieuse" sur ce dossier.

Mais sans surprise, Brooklyn a rapidement repoussé cette tentative. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants des Nets se montrent inflexibles sur le dossier Bridges. A quel point ? Il se dit qu'ils ont refusé des offres XXL avec 5 choix au premier tour de la Draft NBA !

Bien évidemment, on peut penser que les picks offerts sont protégés, ou même simplement des "swaps". En tout cas, la position de Brooklyn n'a pas bougé. Pour l'avenir de cette formation, Bridges reste considéré comme une pierre angulaire.

Et même les résultats très mitigés de l'équipe cette saison n'ont pas entraîné la moindre hésitation en interne. Sous contrat jusqu'en 2026, Mikal Bridges peut se sentir valorisé chez les Nets.

Mikal Bridges a vu son trade aux Nets comme un tremplin