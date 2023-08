Mikal Bridges a vu son trade aux Nets comme un tremplin

En février dernier, Mikal Bridges a été sacrifié par les Phoenix Suns afin de récupérer Kevin Durant. Membre très précieux du collectif de la franchise de l'Arizona pendant plusieurs années, l'ailier aurait pu mal vivre cette séparation.

Mais envoyé aux Brooklyn Nets, le talent de 26 ans a décidé de saisir cette opportunité. Propulsé leader de cette jeune équipe, le natif de Philadelphie a eu la volonté de profiter à fond de cette nouvelle expérience dans sa carrière.

"A l'époque à Phoenix, j'aimais vraiment bien ce que nous avions. Mais... c'est comme ça, c'est l'adversité. On passe forcément par de l'adversité dans la vie. Et je pense que cette épreuve m'a aidé, et aussi Cam (Johnson), à prendre un tremplin dans nos carrières.

Peut-être un peu plus rapidement que nous le pensions", a analysé Mikal Bridges pour The Athletic.

Aujourd'hui, les deux hommes sont les leaders des Nets. Cet été, Cam Johnson a même signé un deal XXL à 94,5 millions de dollars sur 4 ans. De son côté, Mikal Bridges, sous contrat jusqu'en 2026, peut s'attendre à recevoir une prolongation max s'il continue sur cette lancée.

Le début d'une très belle histoire à Brooklyn ?

