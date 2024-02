Mikal Bridges, une volonté de réussir aux Nets

La saison 2023-2024 des Brooklyn Nets représente, pour le moment, une déception. Autour de Mikal Bridges, cette équipe voulait bâtir un projet avec des ambitions. Mais les résultats n'ont pas suivi pour l'actuel 11ème de la Conférence Est.

Face à ce constat, les dirigeants ont décidé d'arrêter les frais avec le coach Jacque Vaughn. Avec l'intérim désormais mené par Kevin Ollie. Forcément, avec cet exercice et cette agitation, la crédibilité du projet a chuté.

Mais Bridges croit toujours en cette équipe.

"Je suis 100% confiant pour l'avenir. Je suis ici maintenant et je veux y rester. Je vais continuer à travailler et à faire ce qu'il faut pour gagner. C'est pour cela que je suis ici. Je suis ici pour gagner et toutes les autres choses ne signifient rien", a assuré Mikal Bridges pour le New York Post.

Un discours rassurant pour les Nets. Car si Brooklyn, en refusant des offres XXL, a affiché une vraie volonté de construire autour de lui, il n'a pas toujours affiché une grande détermination lors des récentes difficultés des siens.

Toujours impliqué dans le projet, Mikal Bridges doit montrer l'exemple à ses partenaires.

