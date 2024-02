Mikal Bridges l’avoue : les Suns ont sous-estimé les Bucks en 2021

En 2021, les Milwaukee Bucks ont remporté le titre NBA face aux Phoenix Suns (4-2). Pourtant, Mikal Bridges et ses anciens coéquipiers avaient parfaitement débuté les Finales NBA avec deux victoires.

Et justement, selon l'ailier des Brooklyn Nets, les Suns se sont vus beaux. Pourquoi ? En raison de la supériorité supposée de l'Ouest face à l'Est. Et après deux succès maîtrisés, la franchise de l'Arizona avait déjà l'impression de filer vers le sacre.

"Je me souviens à 2-0. Je me disais, on est bien. Nous allons gagner ce titre. Surtout qu'à l'Ouest, à l'époque, il y avait des équipes difficiles. A l'Est, on se disait : 'peu importe l'adversaire'. On a vu Milwaukee en face.

On a réagi en mode 'pffft'. Je me disais : 'C'est léger, c'est l'Est, c'est Milwaukee. Je sais qu'ils ont Giannis et bien évidemment de bons joueurs, mais l'Ouest est bien plus difficile que l'Est'. Franchement, on se sentait bien.

A 2-0, on se regardait en disant : 'Et voilà, c'est exactement ça. C'est ce dont nous avons parlé. C'est l'Est, mec. Nous allons gagner le titre'. Et puis ils ont enchaîné quatre victoires consécutives ! Je n'arrivais pas à y croire", a raconté Mikal Bridges pour The new Roommates Show.

En raison d'un excès de confiance, les Suns ont sous-estimé les Bucks. Et le retour à la réalité a été difficile à vivre pour Mikal Bridges et ses ex-partenaires.

