Scène culte : Mike Brown sort son ordi pour dézinguer les arbitres

Il a fallu que Malik Monk se jette sur Mike Brown pour que le coach des Sacramento Kings n’en vienne pas aux mains avec les arbitres la nuit dernière. Ce dernier a évidemment été expulsé sur ce coup de sang à 9 minutes de la fin du quatrième quart-temps.

Mike Brown had to be held back by Malik Monk after he was ejected from tonight's game 😬 pic.twitter.com/t36hpcy05g — Kings on NBCS (@NBCSKings) January 15, 2024

L’entraîneur a craqué parce que, selon lui, les décisions des hommes au sifflet ont été beaucoup trop incohérentes. Il n’y avait pas continuité ou de logique, toujours d’après ses propos. Un argumentaire qu’il a même illustré avec une séquence vidéo en faisant ramener son ordinateur en conférence de presse. Du jamais vu en NBA.

Mike Brown lights into the refereeing tonight in the Kings loss in Milwaukee. Brings out a laptop in his press conference to show film of the non-foul and foul that has him ticked off. Here is the five minute soundbite. pic.twitter.com/Q8InpkFh8B — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 15, 2024

« Je vais vous montrer pourquoi je me suis fait expulser. Ceci est une action dans le troisième quart-temps : Fox touche à peine les hanches de Dame [Lillard] avec ses mains. Il ne le pousse pas, rien de tout ça. Ils ont donné 3 lancers aux Bucks. Je crois qu’il y avait 19-5 en faveur de Milwaukee sur les lancers-francs à la mi-temps. 19 à 5. Ça arrive, je sais.

Mais c’est très frustrant quand à la fin du deuxième quart-temps, Malik Monk va au drive, Lopez vient sur lui et conteste verticalement en laissant son avant-bras baissé. La NBA n’arrête pas de me dire que les deux bras doivent être levés. Donc si c’est ça la règle, pourquoi Malik n’a pas eu deux lancers ? Domas [Sabonis] se fait constamment siffler là-dessus et on n’arrête pas de nous dire que les deux bras doivent être levés. »

« Les arbitres sont humains et ils vont faire des erreurs. Mais on veut une forme de cohérence et de communication avec les arbitres. »

Bon, ben ça sent l’amende à venir tout ça.

