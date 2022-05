Mike Brown vient de passer 24 heures pour le moins particulières. L'assistant de Steve Kerr aux Golden State Warriors a d'abord appris qu'il était l'heureux - on verra s'il l'est toujours après une saison là-bas - élu pour le poste de head coach aux Sacramento Kings, devançant notamment Mark Jackson, le favori du propriétaire de la franchise Vivek Ranadive. Puis, un peu plus tard, alors que les Warriors se préparaient pour le game 4 à domicile de leur série contre les Memphis Grizzlies, Brown a été nommé head coach... une deuxième fois. Kerr a été testé positif au Covid-19 et s'est retrouvé contraint à l'isolement.

En tant que numéro un dans la hiérarchie des assistants, Mike Brown a immédiatement été promu, jusqu'à ce que Kerr soit rétabli, ce qui sera sans doute le cas après cette série, si les Warriors parviennent à la plier lors du game 5 à Memphis. Interrogé sur cette situation cocasse pour Mike Brown, Stephen Curry s'est amusé de la chose au micro de TNT. Et les Kings se sont pris une balle perdue sans avoir rien demandé à personne !

"On a fait une nuit historiquement mauvaise pour nous au shoot (9/37 à 3 points, soit 24.3%, NDLR) et il a été nommé head coach deux fois en 24 heures... J'ai l'impression qu'on a tous été tradés aux Kings durant la nuit (rires). On est en tout cas très heureux pour lui qu'il ait décroché ce job et il est monté au créneau pour nous coacher ce soir. Coach Kerr et son staff travaillent main dans la main toute la saison et c'est ce qui nous caractérise aussi".

Il s'agira du quatrième job de Mike Brown comme head coach en NBA, après deux passages distincts sur le banc des Cleveland Cavaliers (entre 2005 et 2010, puis lors de la saison 2013-2014) et une aventure décevante aux Lakers en 2011. L'une de ses missions sera de réussir à faire en sorte que Sacramento ne soit plus une source de moquerie, même pour des joueurs comme Stephen Curry qui n'envoient habituellement pas des missiles totalement gratuits comme celui-ci.

Curry a tout de même essayé de rattraper le coup un peu plus tard en disant qu'il ne s'agissait pas d'un tacle envers les Kings et qu'il voulait simplement noter le côté drôle de la situation de Mike Brown. Mais le peuple n'est pas dupe, Steph !

