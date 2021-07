Le Utah Jazz sort émoussé d’une saison où tout semblait lui réussir. Malgré le meilleur bilan de la ligue, les joueurs de Salt Lake City se sont encore fait sortir au second tour des playoffs alors que leurs adversaires, les Los Angeles Clippers, jouaient sans Kawhi Leonard lors des deux derniers matches. Mike Conley manquait lui aussi à l’appel pendant une partie de la série mais la franchise ne peut pas complètement se reposer sur son absence pour justifier cet échec.

Ce groupe a finalement montré ses limites, une fois de plus. Et des questions se posent en coulisse à l’approche de l’intersaison : faut-il vraiment repartir avec la même équipe ? Pour l’instant, les dirigeants se dirigent vers cette option. C’est ce que laisse penser leur gestion du cas Conley. Le meneur vétéran sera libre sur le marché. Mais un journaliste de The Athletic indique déjà que la franchise fera tout pour le conserver.

La marge de manœuvre (et donc de progression, d’une certaine manière) est limitée pour le Jazz. Sans espace sous le Cap, elle peut tout de même prolonger l’ancienne star des Memphis Grizzlies. Mike Conley pourrait demander entre 15 et 25 millions par saison. Un prix plutôt honnête pour un joueur de son standing. Enfin surtout si c’est plus proche de 20 que de 25.

Mais est-ce vraiment la meilleure solution pour Utah ? Le joueur de 33 ans tournait à 16 points et 6 passes la saison dernière. Sauf qu’il prend de l’âge et enchaîne les blessures depuis deux ans. Son profil reste intéressant, à savoir celui d’un deuxième playmaker capable d’épauler Donovan Mitchell tout en étant un meilleur gestionnaire. Sauf que le Jazz aurait besoin d’une deuxième star un peu plus fiable et agressive balle en main.

Pas sûr que la franchise puisse trouver ça sur le marché cela dit. Goran Dragic est une éventualité. Kyle Lowry serait inespéré et irréaliste. Du coup, Mike Conley devient un choix presque par défaut. Même si le front office ne le voit sans doute pas comme ça.

