Mike Scott, plus de 600 matches en NBA, débarque à Nancy !

La Betlic Elite gagne en notoriété et d'autres clubs que l'ASVEL et Monaco commencent à en profiter. Mike Scott, 555 matches de saison régulière et 57 apparitions en playoffs, vient de s'engager avec Nancy !

Scott a 34 ans et ne joue plus depuis 2021 et sa dernière saison avec les Philadelphie Sixers, mais s'il en a encore dans le moteur, notamment en termes de sérieux défensif et de combativité, ce sera un joli coup réalisé par le SLUC.

Le club lorrain est pour le moment 11e du championnat avec 2 victoires et 3 défaites, mais va connaître un boost d'expérience du très haut niveau avec l'arrivée de Mike Scott jusqu'à décembre en tant que pigiste médical après la blessure de Donte Grantham.

Scott a défendu les couleurs de la fac de Virginia avant d'être en 43e position en 2012 par Atlanta. Il a porté le maillot des Haws, des Washington Wizards, des Los Angeles Clippers, puis des Philadelphie Sixers.

Lors de sa meilleure saison individuelle en NBA, Scott tournait à 9.6 points par match avec les Hawks en 2013-2014.

On se souvient aussi qu'en 2019, Mike Scott avait été filmé en train de se battre avec un fan des Philadelphia Eagles, la franchise NFL. Nancy n'a pas pris un poète !

Eagles fans with a rough start to the season: Fight 76ers Mike Scott in the parking lot 🤣 @SONTHighlights 🎥: @HoodieMVS pic.twitter.com/7m9tYVIPKA — Hoops ON Tap (@SONTHoops) September 8, 2019

"Il n'a pas besoin de coach" : Wembanyama a impressionné le légendaire mentor de Dirk