Miles Bridges, 5 choses que vous ne saviez pas sur lui

Miles Bridges est l'une des très belles surprises de ce début de saison. Si jusque-là l'ancien joueur de Michigan State était surtout connu pour squatter le top 10 à coups de dunks tonitruants, son démarrage avec les Hornets a rappelé qu'il avait bien d'autres qualités. Elu meilleur joueur de la première semaine à l'Est, l'ailier de Charlotte a claqué trois matches sur quatre à 30 points ou plus.

C'est l'occasion de se pencher un peu sur quelques petits facts méconnus chez le forward de 23 ans.

A 14 ans, il jouait pivot

Miles Bridges n'a pas toujours été ce pogo stick capable de jouer sur les postes 3 et 4. Lorsqu'il jouait au lycée de la Southwestern Academy de Flint, sa ville natale, Bridges était le pivot titulaire de l'équipe, du haut de son 1,93 m à 14 ans.

Si la raquette ne lui fait pas peur aujourd'hui en NBA, même à 1,98 m "seulement", c'est justement parce qu'il l'a allègrement fréquentée durant son adolescence. Avec Flint, il tournait à 10 points, 11 rebonds et 3 contres de moyenne. De quoi taper dans l'oeil de la célèbre Huntington Prep School de West Virginia, où il a progressivement été repositionné, avant de devenir un couteau-suisse à Michigan State sous les ordres de Tom Izzo.

Il a grandi dans l'une des villes les plus violentes du pays

Miles Bridges est donc né à Flint dans le Michigan, une ville malheureusement célèbre pour le plomb présent dans son eau courante (un scandale national a éclaté en 2018) et pour son classement toujours très élevé dans la liste des villes les plus dangereuses des Etats-Unis. Proportionnellement à sa population (81 000 habitants), Flint connaît un nombre alarmant de crimes violents et était encore dans le top 5 national des villes de moins de 100 000 habitants avec le taux de criminalité le plus élevé.

C'est aussi pour fuir cette violence et ces conditions de vie compliquées que Bridges, sur les conseils de ses proches, a quitté Flint pour la Virginie, puis l'université, dès qu'il a pu.

Son beau-frère joue aussi en NBA et un ex-n°1 de Draft

Il y a quelques semaines, beaucoup s'étaient demandés si Miles Bridges était anti-vaccin, lorsqu'il a posté un message de soutien à Andrew Wiggins, avant que ce dernier n'accepte de passer à la piqure contre le Covid-19. Il n'en est rien. Le "On est avec toi, frérot", était simplement un message de soutien très littéral. Wiggins est en effet en couple avec une jeune femme du nom de Mychal Johnson, qui n'est autre que la soeur de Michelle Johnson, l'épouse de... Miles Bridges.

Michelle, la femme de Miles, jouait au basket au lycée, à la St Joseph Catholic Schoo, puis en NCAA à Middle Tennessee State et Marshall.

Au niveau du flow, il mérite la All-Rap First Team

Depuis que Damian Lillard a cassé le game du rap chez les joueurs NBA, rares sont ceux qui osent proposer leurs créations ou montrer leur talent. Ceux qui osent ont intérêt à avoir du niveau pour ne pas passer pour des peintres. Miles Bridges rappe depuis ses jeunes années dans le Michigan et force est de constater qu'il s'en sort franchement bien. Peut-être même mieux que tous ses collègues de la ligue à l'exception de Lillard...

Sa mixtape sortie fin 2020 s'écoute très bien et c'est déjà un petit exploit.

Il pense pouvoir battre Michael Jordan en un contre un

Même si "MJ" a 58 ans aujourd'hui, rares sont les joueurs qui pensent ou osent dire qu'ils le battraient en un contre un aujourd'hui. C'est ce qui fait aussi qu'il existe toujours cette mystique autour d'His Airness. Lorsque Miles Bridges a appris que Jordan avait déclaré qu'il pouvait encore battre ses joueurs à Charlotte en one-one mais qu'il ne voulait pas leur faire perdre confiance, il n'a pas gardé son opinion pour lui.

Sur Twitter, il a immédiatement fait comprendre qu'il était prêt à relever le défi sans aucun souci. La logique veut que les qualités athlétique de Miles Bridges et sa jeunesse lui permettent de prendre le dessus. Mais la roublardise de Jojo n'est pas à sous-estimer. On ne le saura de toute façon jamais, puisque Michael Jordan ne prendra évidemment jamais le risque de voir son aura endommagée par un défi stupide. Mieux vaut laisser croire que c'est encore possible...

MJ aime en tout cas beaucoup Miles et l'a désigné comme l'une des pièce maîtresses de la franchise avant même que sa hype ne commence à monter.

