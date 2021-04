Miles Bridges a sorti un nouveau dunk phénoménal la nuit dernière. Et il y est allé tellement fort qu'on n'a rien compris à ce qu'il s'était passé sur le coup...

Miles Bridges est sans doute le meilleur dunkeur en match aujourd'hui en NBA. En aucun cas cela ne veut dire que Zion Williamson, LeBron James et d'autres ne sont pas capables d'envoyer des trucs venus de l'espace ponctuellement. Mais personne ne le fait avec une telle régularité et une telle patate que Bridges, dont la cote chez les Charlotte Hornets ne cesse de monter, d'autant qu'il y a plus dans l'arsenal de l'ex-ailier de Michigan State que cette faculté à dunker.

C'est quand même pour cette capacité à exploser le cercle que Miles Bridges est en train de se tailler une réputation très solide. LaMelo Ball a beau être absent des terrains, les matches des Hornets restent une garantie de spectacle, justement pour ces moments un peu suspendus dans le temps où Bridges démarre, prend appui et fait trépasser tout ce qui se trouve entre lui et le cercle.

La nuit dernière, l'intéressé y est encore allé un peu fort. Son enchaînement drive-décollage contre les Bulls au milieu du 2e quart-temps nous a laissés bouche bée. Miles Bridges a tellement déboîté le cercle en claquant un tomar supersonique main droite, que le ballon a traversé le cercle, retourné à moitié le filet et est reparti à l'horizontale. A vitesse réelle, pas simple de comprendre ce qu'il s'est passé.

MILES BRIDGES DID IT AGAIN pic.twitter.com/OekPxDe2nJ — Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) April 23, 2021

Ce qui est assez génial, c'est que les commentateurs des Hornets voient ça tous les soirs, mais n'en perdent absolument pas leur enthousiasme et leur envie de partir au quart de tour à chaque dunk de Miles Bridges.

Miles Bridges claque un poster MONUMENTAL, attention les yeux