Miles Bridges claque un poster MONUMENTAL, attention les yeux

Mama mia de madré de dios. Le poster de Miles Bridges sur la tronche sur la tronche de Clint Capela est tellement lourd qu’il va vous faire bondir de votre chaise, fermer votre ordinateur et vous donnera de suite la motivation pour vous remettre au sport en ces temps de confinement. Bordel, c’est quoi cette détente ? Bordel, c’est quoi cette violence ? Pourquoi l’ailier des Charlotte Hornets veut-il faire du mal aux autres êtres humains de la sorte ?

Another 👀 at Miles Bridges' FEROCIOUS slam! pic.twitter.com/l7oCedhIOF — NBA (@NBA) April 11, 2021

C’est officiel, la Suisse se doit de laisser tomber sa neutralité et rentrer de suite en guerre avec la Caroline du Nord pour venger l’affront. Pétard quel dunk. Et ce n’est pas comme si c’était nouveau pour Miles Bridges. Il cale désormais au moins un poster par rencontre. Le meilleur dunkeur « in game » de la ligue. Et pourquoi il n’était pas au Slam Dunk Contest lui ?

En tout cas, il y a d’autres excès de violence cette nuit en NBA. Paul George s’est farci Isaiah Stewart et Lonnie Walker a éteint Nicolo Melli.

PG-13, OVER THE TOP! 🤯 LAC up 5 with 3:09 left on NBA LP. pic.twitter.com/UfXmpcyvFy — NBA (@NBA) April 12, 2021

