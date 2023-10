Miles Bridges encore dans le pétrin, Kai Jones coupé, sympa la semaine des Hornets…

L'intersaison des Charlotte Hornets continue d'être un peu trop animée au goût de leurs fans... Deux nouvelles concernent la franchise ces dernières heures.

La première concerne Miles Bridges, au sujet duquel un incident datant de janvier dernier vient d'être révélé par WCSOTV. Condamné à trois ans de prison avec sursis pour des violences conjugales, l'ailier des Hornets a enfreint la mesure d'éloignement à laquelle il était astreint vis à vis de son ex-compagne. Lors de cette infraction, il aurait ainsi cassé le pare-brises de la voiture de la mère de ses enfants et est désormais concerné par un mandat d'arrêt.

Le rapport ne mentionne pas de violences physiques supplémentaires sur la jeune femme, mais Bridges est quand même dans le pétrin. En effet, les Hornets lui ont fait signer une prolongation de contrat pour 7.9 millions de dollars et ne semblaient pas au courant de cet épisode. L'agence Klutch Sports, qui représente Miles Bridges, était-elle au courant de l'histoire ? Si Bridges et son camp ont dissimulé l'information, le contrat en question pourrait parfaitement être annulé.

La seconde nouvelle concerne Kai Jones, dont le contrat a été résilié par les Hornets jeudi, alors qu'il lui restait une année. Le comportement du jeune intérieur ces dernières semaines, entre vidéos mystiques, commentaires déplacés et demande officielle de trade sur les réseaux, ne passait visiblement plus. On pensait que le front office garderait le contact avec lui en attendant que sa santé mentale s'arrange, mais les choses se sont terminées différemment...

Pour rappel, Charlotte a drafté Brandon Miller, indirectement impliqué dans le meurtre d'une jeune femme (il a été disculpé mais l'arme du crime lui appartenait) et a vu quelques uns de ses joueurs avoir des démêlés avec la justice ces derniers mois. LaMelo Ball a du mal à se comportement au volant d'une voiture et James Bouknight avait été retrouvé ivre mort avec deux armes à feu et un paquet de chips dans sa voiture...

