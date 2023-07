Miles Bridges va effectuer son retour en NBA. Mis à l'écart l'an dernier en raison d’une affaire de violences conjugales, l'ailier a accepté sa "qualifying offer" de 7,9 millions de dollars aux Charlotte Hornets pour l’exercice 2023-2024.

Suspendu (toujours à cause de cette histoire) pour 10 premiers matches de la saison, le joueur de 25 ans se montre impatient de relancer sa carrière. En conférence de presse, le natif de Flint a présenté ses excuses.

"Je tiens à présenter mes excuses auprès de tout le monde pour la peine et l'embarras que j'ai causés, en particulier à ma famille. Cette année, je me suis donné pour priorité d'aller en thérapie et de devenir la meilleure personne possible. Quelqu'un dont ma famille et tous ceux qui sont ici peuvent être fiers.

Oui, je comprends que certaines personnes pensent que je ne mérite pas une seconde chance. C'est pourquoi je vais essayer d'utiliser cette année pour prouver à tout le monde la personne que je suis. Qui est Miles Bridges ? Il n'est pas comme les gens le pensent", a-t-il ainsi assuré.

La route s'annonce longue pour Miles Bridges. Mais sportivement, il avait tout de même affiché des qualités intéressantes. A lui de saisir cette nouvelle opportunité en NBA.

La NBA suspend Miles Bridges pour 30 matches