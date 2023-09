Miles Bridges semble répondre à Austin Rivers… en le critiquant

Austin Rivers joue encore en NBA mais il est aussi très actif dans son podcast « Off Guard » sur The Ringer. Une émission dans laquelle il n’hésite pas à s’exprimer sur différents sujets concernant ses pairs, quitte à émettre des critiques. Il a récemment envoyé une pique aux Charlotte Hornets en reprochant à la franchise de ne pas l’entourer comme il le fallait. Des propos qui ne sont pas passés auprès de Miles Bridges, qui lui a apparemment répondu mais sans le citer directement.

It looks like Miles Bridges is calling out Austin Rivers 👀

(h/t @RTNBA ) pic.twitter.com/TampPHZm1D

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 21, 2023