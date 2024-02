Miles Bridges recale tous ses prétendants !

Miles Bridges se sent bien aux Charlotte Hornets et ne compte pas bouger ! En grande forme ces dernières semaines, l’ailier vient de réaliser ses deux meilleures performances en carrière (41 points et 45 points sur deux matches successifs).

Après ses déboires extra-sportives, le joueur de 25 ans a réussi à se relancer. Au point où plusieurs équipes voulaient le récupérer lors de cette deadline. Notamment les Phoenix Suns, très intéressés par son profil.

Mais de son côté, Bridges a la main sur son avenir via une "no-trade clause". Auprès du journaliste d’ESPN Brian Windhorst, son agent, Rich Paul, a annoncé que son client avait pris la décision de refuser le moindre échange !

Un choix particulièrement fort de la part du joueur, qui veut continuer de profiter du contexte à Charlotte pour augmenter sa valeur. Puis surtout, il se dit qu’il veut réellement rester sur le long terme au sein de la franchise de Caroline du Nord, qui présente l’avantage d’avoir ses "Bird Rights" lors de sa Free Agency.

En tout cas, si Miles Bridges continue de briller - sans connaître une nouvelle polémique -, les Hornets peuvent se préparer à sortir le chéquier.

