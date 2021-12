Miles McBride, 0 point mais une perf presque historique !

On adore les stats qui peuvent vouloir dire tout et n'importe quoi. Miles McBride, le rookie des New York Knicks, a sorti une ligne qui a bien failli le faire entrer dans l'histoire de la NBA cette nuit contre les Pistons. "Deuce", comme il est surnommé, faisait partie du second unit des Knicks qui sauvé des Knicks mis en péril par la prestation apocalyptique de leurs titulaires.

Ces joueurs du banc ont inscrit 65 (!) points (34 pour Alec Burks) et assuré à New York une troisième victoire de suite. McBride a lui fini avec un zéro pointé au scoring MAIS un +/- tout proche d'être dans la légende. Un seul joueur avec 0 point au compteur a fini avec un meilleur différentiel que Miles McBride, qui a bouclé sa partie avec un époustouflant +39 en seulement 25 minutes passées sur le terrain.

Il s'agit d'Andrew Bogut, qui était ressorti d'une victoire contre Phoenix en 2015 avec un +42 sans marquer le moindre point avec les Warriors.

On fait dire ce que l'on veut aux stats, mais celle-ci est une nouvelle preuve que l'on peut avoir un impact déterminant sur un match de bien d'autres manières qu'en faisant entrer le ballon dans le cercle.

Miles McBride, l'arme secrète des Knicks enfin dévoilée