Miles McBride, l’arme secrète des Knicks enfin dévoilée

A chaque période difficile de leur histoire récente - dieu sait qu'il y en a malheureusement eu beaucoup - les New York Knicks ont réussi à sortir des joueurs un peu inattendus qui sont entrés dans le coeur des fans. La nouvelle coqueluche du Madison Square Garden sera peut-être bien Miles McBride. "Deuce", comme est surnommé le meneur rookie, était déjà apparu à quelques reprises cette saison, mais jamais plus que quelques minutes. L'hécatombe liée au Covid et la blessure en début de match de Derrick Rose ont précipité son éclosion jeudi.

Ce n'était que Houston, certes. Mais en 36 minutes, l'ancien joueur de West Virginia a montré de quoi il était capable et pourquoi Tom Thibodeau a tout intérêt à l'utiliser. Défensivement très actif et intelligent, habile à la passe et audacieux à la finition, McBride a bouclé la partie avec 15 points, 9 passes, 4 interceptions et 3 rebonds sans perdre le moindre ballon. Eric Gordon, qui n'est pas le premier venu, a souffert face à son intensité. Son entente avec Immanuel Quickley au sein du backcourt a été prometteuse et ceux qui réclamaient du temps de jeu pour lui ont été confortés dans leur croyance.

CQFR : KD trop fort pour Philly, Fournier reprend confiance

"Deuce" a ses partisans de longue date et ceux-ci doivent espérer que les Knicks ne le renvoient pas en G-League une fois la situation sanitaire redevenue plus traditionnelle. New York semble avoir réussi un très bon coup en le récupérant au 2e tour avec le 36e pick via un trade avec Oklahoma City. Ceux qui ont suivi les Mountaineers en NCAA ou écouté/lu les analyses d'Envergure notamment, savent que Miles McBride était déjà un excellent joueur en catch and shoot, un garçon décisif dans le money time et un défenseur à l'énergie et aux dimensions excitantes (une envergure de 2,05 m).

S'il n'a pas été drafté plus haut, c'est probablement parce que beaucoup de scouts ont eu du mal à savoir s'il deviendrait plutôt un meneur ou un arrière en NBA. New York n'a pas eu cette hésitation, mais tout de même considéré que sa carrière devrait débuter en G-League. Au vu de la situation inquiétante des Knicks au classement et de leurs difficultés sur les postes 1 et 2, intégrer "Deuce" à la rotation au-delà d'un simple match contre un mal-classé pourrait être pertinent.

"On a vu son développement. C'est un two-player fort avec beaucoup d'énergie des deux côtés du terrain. Il est capable de jouer sur plusieurs positions et de défendre de plusieurs manières. Il est altruiste, sait aller au panier, écarter le jeu et c'est un gros bosseur", a expliqué Tom Thibodeau après la rencontre, sans pour autant promettre que McBride allait bouleverser la hiérarchie sous peu.

La veille, Derrick Rose s'était déjà montré impatient de voir son protégé un peu plus souvent en action.

"On sait à quel point il est bon. C'est un défenseur de haut niveau et il a juste besoin de minutes. J'espère que Thibs pourra lui en donner".

"Thibs" lui en a donné et il n'a pas gâché l'opportunité. Rendez-vous dimanche, à Boston, pour voir si la répartition des minutes a changé et si "Deuce" McBride peut poursuivre son opération séduction.