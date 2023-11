Les Bucks ont réussi le plus gros comeback du début de saison

98%. Les chances de victoire des Portland Trail Blazers étaient estimées à 98% à 21 minutes de la fin du match contre les Milwaukee Bucks. Il faut dire que la franchise de l’Oregon menait de 26 points, 81 à 55, à 9 minutes de la fin du troisième quart-temps. Puis elle s’est écroulée. Ou plutôt elle a encaissé en pleine tronche le train conduit à vive allure par Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard.

Les deux All-Stars ont mis plus de points sur le reste de la partie que l’ensemble de l’équipe adverse : 32 (17 pour Lillard, 15 pour Giannis) à 21. Les Bucks ont terminé sur un 58-21 pour finalement l’emporter 108 à 102. C’est le plus gros comeback réalisé depuis le début de la saison ! Et même l’une des remontées les plus incroyable de la décennie pour une formation de Milwaukee. Il faut remonter à 2012 pour retrouver la trace d’une victoire après avoir été mené de 27 points.

« Des fois, on se rend la tâche difficile », admet tout de même Giannis Antetokounmpo. « Portland a une jeune équipe qui joue dur mais on se rend la vie difficile. On ne peut pas commencer un match comme ça. On n’aurait pas dû être mené de 26 points. »

Difficile de lui donner tort. Les Bucks ont des moments délicats depuis le coup d’envoi de la nouvelle saison. C’est parfois poussif. Ça s’explique aussi par le processus d’intégration de Lillard au sein du groupe. Surtout que le coach a aussi changé pendant l’été. Mais au final, les Bucks font preuve de résistance et ils ont gagné 12 de leurs 17 premiers matches.

